Недвижимость МЕНЯЮ №4 (10.02.18)



Комн. в общежитии п. Славянка, ул. Парковая, 4, 4 этаж, 21 м2, ремонт, пластиковое окно, железная дверь, мебель, бытовая техника, на 2-3 комн. кв. с доплатой. Или продам. Подойдет под мат. капитал. Реальному покупателю хороший торг. Тел. 8-914-320-4765.

Дом в ст. Славянке, ул. Украинская, на 2 – комн. кв. в п. Славянка, без посредников. Тел. 8-914-798-9028, WatsApp.

3 – ком., кв., 60 м2, 4 этаж в п. Славянка по ул. Дружбы, 24 на 4 – ком кв. на 1 этаже с доплатой или на 3 – комн. кв. на 1 этаже с балконом. Тел. 8-914-661-8732.