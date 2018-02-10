Требуются на работу №4 (10.02.18)



Водители в такси «Новое». Тел. 8-914-962-9669.

В фитнес-клуб Evolution инструктор по направлению «Йога». Требования: спортивный, коммуникабельный, стрессоустойчивый. Возможно обучение за счет организации. Тел. 8-924-249-2494.

В новый массажный кабинет массажист с опытом работы и профильным образованием. Тел. 8-914-712-8083.

Заведующий гаражом, машинист бульдозера, разнорабочий. Тел. 8(42331) 207-99, с 9:00-17:00.

Официанты. Тел. 8-902-066-2066.

Инженер ТО ОПС. Тел. 8-902-483-9080.

Электрик. Знание ПК. Тел. 8-902-483-9080.

Электрик слаботочка. Тел. 8-902-483-9080.

В парикмахерскую «Стиль» косметолог и парикмахер в женский зал. Тел. 8-924-230-6565.

Крупная Дальневосточная компания приглашает:

– водитель самосвала (MAN, HINO),

– машиниста Ямобура,

– машиниста сваебойной установки.

Стабильная вахта. Сахалин. Дорожные работы.

Оплата труда 60 000-100 000 руб.

Авиаперелет, проживание, питание за счет компании.

Тел. 8-984-139-1364,

почта 2506344@mail.ru

Требуются рабочие для работы с пиломатериалом. Желателен опыт и допуск работы на станках.

Тел. 8-914-738-0336. Звонить в рабочее время.

Требуется кладовщик-завхоз. Требования: умелое пользование ПК, умение вести коммерческую деятельность.

Тел. 8-914-738-0336. Звонить в рабочее время. Отправлять резюме на эл. почту: spectr-stroy@mail.ru

Требуется сторож-хозяйственник.

Тел. 8-914-738-0336.

В строительную компанию требуется водитель-разнорабочий.

Тел. 8-914-738-0336.

Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.

Тел. 8-914-738-0336.