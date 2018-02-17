Недвижимость ПРОДАМ №5 (17.02.18)



1 – комн. кв., п. Славянка, ул. 50 лет Октября, 14, 2 этаж. Окна выходят на восток, теплая, сухая, не угловая. Установлены хорошие пластиковые окна, дорогая сейфовая дверь, ламинат, счетчики ГВС и ХВС. Площадь кв. 30 м2, остается техника и мебель: керамическая плита, микроволновая печь, холодильник, кофе-машина, шкафы, кухонный гарнитур, компьютерный стол, стул. В собственности более пяти лет, один совершеннолетний собственник. Подходит под все виды ипотечного кредитования. Документы готовы к сделке.

Тел. 8-924-328-1727, WatsApp, Анжела, 8-914-697-5454.

1 – комн. кв., 4 этаж, 30 м2, в центре Славянки. Окна пластиковые, батареи новые, дверь железная.

Тел. 8-914-970-6293.

1 – комн. кв. в п. Рыбак. Недорого.

Тел. 8-914-715-6756.

2 – комн. кв., ул. Блюхера, 2, срочно! Недорого, 44,3 м2. Полностью меблированная.

Тел. 8-924-328-1727, 8-914-697-5454.

Две 2 – комн. кв., собственник. С хорошим ремонтом, ул. Героев Хасана, 3, 44 м2, 2 этаж и ул. Молодежная, 2, 41 м2, 5 этаж, кровля не течет, солнечная, сухая, балкон расширен, кондиционер.

Тел. 8-924-249-0803.

2 – комн. кв., п. Славянка, ул. 50 лет Октября, 5 этаж. Автономное отопление.

Тел. 8-924-126-8731, 8-924-249-2730.

2 – комн. кв., ул. Дружбы, 18, 3 этаж, общая площадь 25,8 м2. Полностью меблированная, бытовая техника. Проведен санузел, душевая. Теплые полы, натяжные потолки. По периметру кв. тепло- шумоизоляция.

Тел. 8-914-069-8185.

2 – комн. кв.

Тел. 8-908-462-2162.

2 – комн. кв., 2 МКР, 1 этаж.

Тел. 8-924-332-0556.

3 – комн. кв., п. Славянка, ул. Блюхера, 6, 1 этаж. Теплая, сухая, не угловая. Пластиковые окна, теплый пол, ламинат, натяжные потолки, софиты энергосберегающие, отопление автономное, балкон застеклен. Кв. светлая, уютная. Подходит под все виды ипотечного кредитования. Цена 2900000 руб. Либо обменяю на 2 – комн. кв. с доплатой.

Тел. 8-914-333-8834.

3 – комн. кв., ул. Ленинская, 68, 2 этаж, теплая. Перепланировка узаконена. Или поменяю на кв. в г. Большой Камень. Рассмотрю любые варианты.

Тел. 8-914-689-4534, 8-908-974-8588.

3 – комн. кв., 68,6 м2, 4 этаж, ул. Лазо, 8, сухая, теплая, солнечная, не угловая, балкон, лоджия, межкомнатные двери, пластиковые окна, с мебелью (можно убрать).

Тел. 8-914-666-3235.

4 – комн. кв., п. Славянка, ул. 50 лет Октября, 16, 5 этаж, южная сторона. Дом кирпичный, косметический ремонт, окна пластиковые, заменены батареи, стояки, бойлер, ремонт в подъезде, домофон. Цена 2500000 руб.

Тел. 8-914-966-3599, 8-914-796-4244.

Земельный участок в п. Зарубино, в собственности 15 соток, на участке имеется капитальная хоз. постройка.

Тел. 8-914-738-0336.