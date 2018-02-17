Барахолка ПРОДАМ №5 (17.02.18)



Капитальный гараж в гаражном кооперативе, в распадке вблизи Маньчжурки, рядом с домом по ул. Героев Хасана, 21. Отличное состояние, новая кровля, сухой, электроэнергия, в собственности, р – р 10,5х5 м, большие утепленные ворота 2300х2800мм. Подключен к охранной сигнализации. Имеются стеллажи, металлическая печь. Цена 550000 руб.

Тел. 8-914-799-5507.

Земельный участок 15 соток в собственности в п. Нерпа.

Тел. 8-914-075-6020.

Дом коттеджного типа, 70 м2, двухуровневый (первый уровень – гараж под домом). Дом со всеми коммуникациями, 3 комнаты, кухня, туалет, ванная, веранда, 15 соток земли в собственности. Имеется погреб в скале пос. Рыбак.

Тел. 8-950-286-5350, 8-924-249-0633.

Уголь, дрова.

Тел. 8-914-714-5307.

Отдельно стоящий торговый павильон на центральном рынке, Торговое оборудование: прилавки, витрины, холодильные витрины.

Тел. 8-914-794-5861, 8-910-710-9310.

По умеренной цене.

1. Камуфляжный комплект («цифра») на мальчика, новый, р-р 42.

2. Берцы (высокие ботинки) нового уставного образца, кожа, р-р 39.

Тел. 8-902-486-5798.

Продам вагонка ЛИПА.

Тел. 8-914-067-7621.