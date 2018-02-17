Требуются на работу №5 (17.02.18)



Водители в такси «Новое».

Тел. 8-914-962-9669.

Производится набор в пограничные службы ФСБ на военную службу по контракту. Требования: мужчины от 20 до 35 лет, отсутствие судимости, отсутствие родственников, постоянно проживающих за границей. Ежемесячная з/п от 30000 до 70000 руб., соцпакет, реализация военной ипотеки.

Тел. 8(42331)-54-799, 8-914-666-7802, 8-914-678-2777.

В гостиницу «Паллада» требуется горничная, график дневной: 5/2, официальное трудоустройство, з/п высокая.

Тел. 8-914-702-1129.

Обучение по специальностям: матрос, моторист, повар, буфетчик, обработчик. Трудоустройство.

Тел. 8 (4232) 944-552.

В фитнес-клуб Evolution инструктор по направлению «Йога». Требования: спортивный, коммуникабельный, стрессоустойчивый. Возможно обучение за счет организации. Тел. 8-924-249-2494.

В новый массажный кабинет массажист с опытом работы и профильным образованием.

Тел. 8-914-712-8083.

Заведующий гаражом, машинист бульдозера, разнорабочий.

Тел. 8(42331) 207-99, с 9:00-17:00.

В парикмахерскую «Стиль» косметолог и парикмахер в женский зал.

Тел. 8-924-230-6565.

Крупная Дальневосточная компания приглашает:

– водитель самосвала (MAN, HINO),

– машиниста Ямобура,

– машиниста сваебойной установки.

Стабильная вахта. Сахалин. Дорожные работы.

Оплата труда 60 000-100 000 руб.

Авиаперелет, проживание, питание за счет компании.

Тел. 8-984-139-1364,

почта 2506344@mail.ru

Требуются рабочие для работы с пиломатериалом. Желателен опыт и допуск работы на станках.

Тел. 8-914-738-0336. Звонить в рабочее время.

Требуется кладовщик-завхоз. Требования: умелое пользование ПК, умение вести коммерческую деятельность.

Тел. 8-914-738-0336. Звонить в рабочее время.

Отправлять резюме на эл. почту: spectr-stroy@mail.ru

Требуется сторож-хозяйственник.

Тел. 8-914-738-0336.

В строительную компанию требуется водитель-разнорабочий.

Тел. 8-914-738-0336.

Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.

Тел. 8-914-738-0336.