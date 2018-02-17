Водители в такси «Новое».
Тел. 8-914-962-9669.
Производится набор в пограничные службы ФСБ на военную службу по контракту. Требования: мужчины от 20 до 35 лет, отсутствие судимости, отсутствие родственников, постоянно проживающих за границей. Ежемесячная з/п от 30000 до 70000 руб., соцпакет, реализация военной ипотеки.
Тел. 8(42331)-54-799, 8-914-666-7802, 8-914-678-2777.
В гостиницу «Паллада» требуется горничная, график дневной: 5/2, официальное трудоустройство, з/п высокая.
Тел. 8-914-702-1129.
Обучение по специальностям: матрос, моторист, повар, буфетчик, обработчик. Трудоустройство.
Тел. 8 (4232) 944-552.
В фитнес-клуб Evolution инструктор по направлению «Йога». Требования: спортивный, коммуникабельный, стрессоустойчивый. Возможно обучение за счет организации. Тел. 8-924-249-2494.
В новый массажный кабинет массажист с опытом работы и профильным образованием.
Тел. 8-914-712-8083.
Заведующий гаражом, машинист бульдозера, разнорабочий.
Тел. 8(42331) 207-99, с 9:00-17:00.
В парикмахерскую «Стиль» косметолог и парикмахер в женский зал.
Тел. 8-924-230-6565.
Крупная Дальневосточная компания приглашает:
– водитель самосвала (MAN, HINO),
– машиниста Ямобура,
– машиниста сваебойной установки.
Стабильная вахта. Сахалин. Дорожные работы.
Оплата труда 60 000-100 000 руб.
Авиаперелет, проживание, питание за счет компании.
Тел. 8-984-139-1364,
почта 2506344@mail.ru
Требуются рабочие для работы с пиломатериалом. Желателен опыт и допуск работы на станках.
Тел. 8-914-738-0336. Звонить в рабочее время.
Требуется кладовщик-завхоз. Требования: умелое пользование ПК, умение вести коммерческую деятельность.
Тел. 8-914-738-0336. Звонить в рабочее время.
Отправлять резюме на эл. почту: spectr-stroy@mail.ru
Требуется сторож-хозяйственник.
Тел. 8-914-738-0336.
В строительную компанию требуется водитель-разнорабочий.
Тел. 8-914-738-0336.
Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.
Тел. 8-914-738-0336.