Недвижимость ПРОДАМ №7 (03.03.18)



кв., 60 м2, п. Славянка, ул. 50 лет Октября, 12, 1 эт., теплая, косметический ремонт, пластиковые окна, 1700000 руб.

Тел. 8-914-667-0954.

1 – комн. кв., теплая, солнечная, сухая. В центре п. Славянка.

Тел. 8-914-652-2191.

1 – комн. кв., 35 м2, ул. Лазо, 14, 3 этаж, металлическая входная дверь, окна пластиковые, балкон застеклен.

Тел. 8-914-683-8356.

1 – комн. кв., п. Славянка, ул. 50 лет Октября, 14, 2 этаж. Окна выходят на восток, теплая, сухая, не угловая. Установлены хорошие пластиковые окна, дорогая сейфовая дверь, ламинат, счетчики ГВС и ХВС. Площадь кв. 30 м2, остается техника и мебель: керамическая плита, микроволновая печь, холодильник, кофе-машина, шкафы, кухонный гарнитур, компьютерный стол, стул. В собственности более пяти лет, один совершеннолетний собственник. Подходит под все виды ипотечного кредитования. Документы готовы к сделке.

Тел. 8-924-328-1727, WatsApp, Анжела, 8-914-697-5454.

1 – комн. кв. в п. Рыбак. Недорого.

Тел. 8-914-715-6756.

2 – комн. кв. по цене однокомнатной, 5 этаж. Сделан косметический ремонт. Кв. сухая, теплая, крыша не течет.

Тел. 8-994-008-5793.

2 – комн. кв. в центре.

Тел. 8-914-791-2822.

Две 2 – комн. кв., собственник. С хорошим ремонтом, ул. Героев Хасана, 3, 44 м2, 2 этаж и ул. Молодежная, 2, 41 м2, 5 этаж, кровля не течет, солнечная, сухая, балкон расширен, кондиционер.

Тел. 8-924-249-0803.

2 – комн. кв., п. Славянка, ул. 50 лет Октября, 5 этаж. Автономное отопление.

Тел. 8-924-126-8731, 8-924-249-2730.

2 – комн. кв., ул. Дружбы, 18, 3 этаж, общая площадь 25,8 м2. Полностью меблированная, бытовая техника. Проведен санузел, душевая. Теплые полы, натяжные потолки. По периметру кв. тепло- шумоизоляция.

Тел. 8-914-069-8185.

2 – комн. кв.

Тел. 8-908-462-2162.

2 – комн. кв., 2 МКР, 1 этаж.

Тел. 8-924-332-0556.

3 – комн. кв., п. Славянка, ул. Блюхера, 6, 1 этаж. Теплая, сухая, не угловая. Пластиковые окна, теплый пол, ламинат, натяжные потолки, софиты энергосберегающие, отопление автономное, балкон застеклен. Кв. светлая, уютная. Подходит под все виды ипотечного кредитования. Цена 2900000 руб. Либо обменяю на 2 – комн. кв. с доплатой.

Тел. 8-914-333-8834.

3 – комн. кв., 68,6 м2, 4 этаж, ул. Лазо, 8, сухая, теплая, солнечная, не угловая, балкон, лоджия, межкомнатные двери, пластиковые окна, с мебелью (можно убрать).

Тел. 8-914-666-3235.

4 – комн. кв., п. Славянка, ул. 50 лет Октября, 16, 5 этаж, южная сторона. Дом кирпичный, косметический ремонт, окна пластиковые, заменены батареи, стояки, бойлер, ремонт в подъезде, домофон. Цена 2500000 руб.

Тел. 8-914-966-3599, 8-914-796-4244.

Дом коттеджного типа, 70 м2, двухуровневый (первый уровень – гараж под домом). Дом со всеми коммуникациями, 3 комнаты, кухня, туалет, ванная, веранда, 15 соток земли в собственности. Имеется погреб в скале пос. Рыбак.

Тел. 8-950-286-5350, 8-924-249-0633.

Земельный участок в п. Зарубино, в собственности 15 соток, на участке имеется капитальная хоз. постройка.

Тел. 8-914-738-0336.

Два дачных участка, расположенных рядом, площадь 9 соток и 8 соток в садово-огородническом товариществе «Рассвет», в р-не остановки автобуса «4 км». На участке есть плодовые деревья и кустарники. Хороший заезд от дороги, имеются временные кадастровые номера.

Тел. 8-924-126-8102.

Гараж в р-не «Синего попугая», 36 м2, требуется косметический ремонт. Цена 220000 руб.

Тел. 8-914-706-8801.

Капитальный гараж в гаражном кооперативе, в распадке вблизи Маньчжурки, рядом с домом по ул. Героев Хасана, 21. Отличное состояние, новая кровля, сухой, электроэнергия, в собственности, р – р 10,5х5 м, большие утепленные ворота 2300х2800мм. Подключен к охранной сигнализации. Имеются стеллажи, металлическая печь. Цена 550000 руб.

Тел. 8-914-799-5507.