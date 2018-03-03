Барахолка ПРОДАМ №7 (03.03.18)



Шубу норковую, очень красивый фасон, цвет молочно-персиковый; свингер с капюшоном, р-р 46, б/у, в хорошем состоянии.

Тел. 8-953-219-6616.

Кровать-чердак (в комплекте стол рабочий с ящиками, полками, шкаф, лестница-комод, спальное место 90х200 плюс ортопедический матрас), цвет дуб белый. Тел. 8-902-052-8119.

Уголь, дрова.

Тел. 8-914-714-5307.

По умеренной цене.

1. Камуфляжный комплект («цифра») на мальчика, новый, р-р 42.

2. Берцы (высокие ботинки) нового уставного образца, кожа, р-р 39.

Тел. 8-902-486-5798.

Продам вагонка ЛИПА.

Тел. 8-914-067-7621.