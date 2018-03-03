Шубу норковую, очень красивый фасон, цвет молочно-персиковый; свингер с капюшоном, р-р 46, б/у, в хорошем состоянии.
Тел. 8-953-219-6616.
Кровать-чердак (в комплекте стол рабочий с ящиками, полками, шкаф, лестница-комод, спальное место 90х200 плюс ортопедический матрас), цвет дуб белый. Тел. 8-902-052-8119.
Уголь, дрова.
Тел. 8-914-714-5307.
По умеренной цене.
1. Камуфляжный комплект («цифра») на мальчика, новый, р-р 42.
2. Берцы (высокие ботинки) нового уставного образца, кожа, р-р 39.
Тел. 8-902-486-5798.
Продам вагонка ЛИПА.
Тел. 8-914-067-7621.