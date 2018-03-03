Недвижимость СДАМ №7 (03.03.18)



1 – комн. кв. на длительный срок.

Тел. 8-914-724-7444, 8-924-245-6519.

1 – комн. меблированную кв. на длительный срок.

Тел. 8-914-978-8012.

1 – комн. кв., п. Славянка, 1 этаж, балкон.

Тел. 8-914-723-0106.

2 – комн. кв. на длительный срок.

Тел. 8-908-461-8276.

2 – комн. меблированную кв. на длительный срок.

Тел. 8-914-696-4827.

2 – комн. кв., п. Славянка-3 (Нерпа), ул. Юбилейная; мебель, бытовая техника, кухонная утварь, интернет, WI-FI, 19000 руб. (все услуги включены).

Тел. 8-914-715-5670, 8-924-249-0386.

Нежилое помещение в центре п. Славянка, расположенное по адресу: ул. 50 лет Октября, 4, вход через салон магазина «МТС».

Тел. 8-914-711-1111.

Помещение в аренду. Теплое. Условия по телефону.

Тел. 8-929-410-7124.