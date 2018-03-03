Требуются на работу №7 (03.03.18)



Водители в такси «Новое».

Тел. 8-914-962-9669.

В аптечный пункт (ООО «Ост-оптик Плюс») требуется фармацевт. Обязанности: отпуск товара аптечного ассортимента, консультирование клиентов, приемка, раскладка и сохранность товара, соблюдение фарм. и сан. требований. График работы посменный. Требования: образование среднее профессиональное по специальности «Фармация», действующий сертификат, сан. книжка. Гарантируем официальное трудоустройство, соц. пакет. З/п по результатам собеседования.

Тел. 8-924-245-9300 с 09.00 до 21.00.

В компанию «МебельГрад» требуются: продавец-консультант, сборщик мебели и водитель со своим грузовым а/м. Обращаться по адресу: п. Славянка, ул. Героев Хасана, 2.

Тел. 8-914-979-3368.

Обучение по специальности: матрос, моторист, повар, буфетчик, обработчик. Трудоустройство.

Тел. 8 (4232) 944-552.

В стабильно развивающуюся компанию «Дом Нуга-Бест» требуются продавцы-консультанты. Мы продаем товары для здоровья (массажеры и много другое). Интересная и творческая работа с возможностью карьерного роста. Используйте свой шанс стать частью успешной команды профессионалов. Должностные обязанности: консультирование покупателей по продукции, продажа оборудования для здоровья. Требования: вы активны, целеустремлены, обучаемы, ответственны, с серьезным отношением к делу, продуктивны, умеете и любите общаться с людьми, доброжелательны, творческий потенциал, желание и стремление зарабатывать, стремление к карьерному росту приветствуется. Мы обеспечиваем: платим вам за обучение в нашей компании (базовое обучение, стажировка); пятидневная рабочая неделя в дружном коллективе (сб., вс. – выходные); удобный график работы (с 10.00 до 19.00); своевременная выплата з/п (оклад + % продаж), проф. обучение за счет компании; дружный коллектив, мы, как одна семья; любим пообщаться за чаем, у нас веселые корпоративы, мы дорожим нашими сотрудниками. Не сетевой маркетинг.

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Тел. 8-914-676-2907, пгт. Славянка, т/ц «Мебельград».

В гостевой дом «Натталика» администратор-горничная. Все вопросы по телефону.

Тел. 8-924-423-8109.

В новый массажный кабинет массажист с опытом работы и профильным образованием.

Тел. 8-914-712-8083.

В парикмахерскую «Стиль» косметолог и парикмахер в женский зал.

Тел. 8-924-230-6565.

Вахта. Сахалин. Дорожные работы.

-Оператор сваебойной машины.

-Оператор Буровой Bauer или Kato.

-Машинист катка, асфальтоукладчика.

Оплата труда 90 000 руб.

Авиаперелет, проживание, питание за счет компании.

Тел. 8-984-139-1364, почта 2506344@mail.ru

Требуются рабочие для работы с пиломатериалом. Желателен опыт и допуск работы на станках.

Тел. 8-914-738-0336. Звонить в рабочее время.

Требуется кладовщик-завхоз. Требования: умелое пользование ПК, умение вести коммерческую деятельность.

Тел. 8-914-738-0336. Звонить в рабочее время.

Отправлять резюме на эл. почту: spectr-stroy@mail.ru

Требуется сторож-хозяйственник.

Тел. 8-914-738-0336.

В строительную компанию требуется водитель-разнорабочий.

Тел. 8-914-738-0336.

Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.

Тел. 8-914-738-0336.