Комнату, ул. Парковая, 4, 2 эт., солнечная, с мебелью.
Тел. 8-924-124-2346.
1 – комн. кв. с мебелью на длительный срок.
Тел. 8-984-191-1937.
1 – комн. кв. на длительный срок.
Тел. 8-908-461-8276.
2 – комн. кв., частично меблированную, на длительный срок.
Тел. 8-908-461-8276.
3 – комн. кв., 2 МКР, 5 эт., частично меблированная.
Тел. 8-962-334-2206.
Парикмахерская «ТИАРА» предлагает аренду оборудованного рабочего места для парикмахера, мастера маникюра и педикюра, косметолога. Место расположения: пгт. Славянка, ул. Ленинская, 70.
Тел. 8-914-067-4777.