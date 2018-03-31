Недвижимость СДАМ №10 (31.03.18)


Комнату, ул. Парковая, 4, 2 эт., солнечная, с мебелью.
Тел. 8-924-124-2346.

1 – комн. кв. с мебелью на длительный срок.
Тел. 8-984-191-1937.

1 – комн. кв. на длительный срок.
Тел. 8-908-461-8276.

2 – комн. кв., частично меблированную, на длительный срок.
Тел. 8-908-461-8276.

3 – комн. кв., 2 МКР, 5 эт., частично меблированная.
Тел. 8-962-334-2206.

Парикмахерская «ТИАРА» предлагает аренду оборудованного рабочего места для парикмахера, мастера маникюра и педикюра, косметолога. Место расположения: пгт. Славянка, ул. Ленинская, 70.
Тел. 8-914-067-4777.

31 марта, 2018 | Раздел Сдам