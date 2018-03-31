Водители в такси «Новое».
Тел. 8-914-962-9669.
На базу отдыха п. Андреевка требуются официанты, повар, администратор, горничные.
Тел. 8-914-714-4737.
Офис–менеджер. Требования: возраст 21 – 30 лет, знание ПК, внимательность, умение организовывать свое рабочее время и место, коммуникабельность, ответственность. Звонить в рабочее время с 9:00 до 19:00.
Тел. 8-914-710-1626.
Строительная компания ООО «Рост Кристалл» приглашает на работу коммерческого директора.
В задачи входит:
– управление коммерческой деятельностью компании: продажа товаров и услуг, маркетинг и реклама;
- поиск потенциальных заказчиков, партнеров;
- ведение документации по поставкам и отгрузкам;
- решение кадровых и логистических вопросов.
Опыт работы, хорошие управленческие и переговорные навыки, опытный пользователь ПК (Word, Excel, 1 C, Enternet).
Резюме отправлять на E-mail: spectr-stroy@mail.ru,
тел. 8-914-738-0336,
собеседование проводится по адресу: п. Славянка, ул. Свободная, 2а.
Мойщики и шиномонтажники.
Тел. 8-914-073-3676.
На продовольственную базу ООО «Фелини» требуются менеджер и продавец-кладовщик.
Тел. 8-953-206-4649.
Парикмахер-универсал, мастер маникюра, педикюра.
Обращаться по адресу: п. Славянка, ул. 50 лет Октября, 10 парикмахерская «Сакура».
В аптечный пункт (ООО «Ост-оптик Плюс») требуется фармацевт. Обязанности: отпуск товара аптечного ассортимента, консультирование клиентов, приемка, раскладка и сохранность товара, соблюдение фарм. и сан. требований. График работы посменный. Требования: образование среднее профессиональное по специальности «Фармация», действующий сертификат, сан. книжка. Гарантируем официальное трудоустройство, соц. пакет. З/п по результатам собеседования.
Тел. 8-924-245-9300 с 09.00 до 21.00.
В парикмахерскую «Стиль» косметолог и парикмахер в женский зал.
Тел. 8-924-230-6565.
Вахта. Сахалин. Дорожные работы.
-Оператор сваебойной машины.
-Оператор Буровой Bauer или Kato.
-Машинист катка, асфальтоукладчика.
Оплата труда 90 000 руб.
Авиаперелет, проживание, питание за счет компании.
Тел. 8-984-139-1364, почта 2506344@mail.ru
Требуются рабочие для работы с пиломатериалом. Желателен опыт и допуск работы на станках.
Тел. 8-914-738-0336. Звонить в рабочее время.
Требуется кладовщик-завхоз. Требования: умелое пользование ПК, умение вести коммерческую деятельность.
Тел. 8-914-738-0336. Звонить в рабочее время.
Отправлять резюме на эл. почту: spectr-stroy@mail.ru
Требуется сторож-хозяйственник.
Тел. 8-914-738-0336.
В строительную компанию требуется водитель-разнорабочий.
Тел. 8-914-738-0336.
Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.
Тел. 8-914-738-0336.