Требуются на работу №10 (31.03.18)



Водители в такси «Новое».

Тел. 8-914-962-9669.

На базу отдыха п. Андреевка требуются официанты, повар, администратор, горничные.

Тел. 8-914-714-4737.

Офис–менеджер. Требования: возраст 21 – 30 лет, знание ПК, внимательность, умение организовывать свое рабочее время и место, коммуникабельность, ответственность. Звонить в рабочее время с 9:00 до 19:00.

Тел. 8-914-710-1626.

Строительная компания ООО «Рост Кристалл» приглашает на работу коммерческого директора.

В задачи входит:

– управление коммерческой деятельностью компании: продажа товаров и услуг, маркетинг и реклама;

- поиск потенциальных заказчиков, партнеров;

- ведение документации по поставкам и отгрузкам;

- решение кадровых и логистических вопросов.

Опыт работы, хорошие управленческие и переговорные навыки, опытный пользователь ПК (Word, Excel, 1 C, Enternet).

Резюме отправлять на E-mail: spectr-stroy@mail.ru,

тел. 8-914-738-0336,

собеседование проводится по адресу: п. Славянка, ул. Свободная, 2а.

Мойщики и шиномонтажники.

Тел. 8-914-073-3676.

На продовольственную базу ООО «Фелини» требуются менеджер и продавец-кладовщик.

Тел. 8-953-206-4649.

Парикмахер-универсал, мастер маникюра, педикюра.

Обращаться по адресу: п. Славянка, ул. 50 лет Октября, 10 парикмахерская «Сакура».

В аптечный пункт (ООО «Ост-оптик Плюс») требуется фармацевт. Обязанности: отпуск товара аптечного ассортимента, консультирование клиентов, приемка, раскладка и сохранность товара, соблюдение фарм. и сан. требований. График работы посменный. Требования: образование среднее профессиональное по специальности «Фармация», действующий сертификат, сан. книжка. Гарантируем официальное трудоустройство, соц. пакет. З/п по результатам собеседования.

Тел. 8-924-245-9300 с 09.00 до 21.00.

В парикмахерскую «Стиль» косметолог и парикмахер в женский зал.

Тел. 8-924-230-6565.

Вахта. Сахалин. Дорожные работы.

-Оператор сваебойной машины.

-Оператор Буровой Bauer или Kato.

-Машинист катка, асфальтоукладчика.

Оплата труда 90 000 руб.

Авиаперелет, проживание, питание за счет компании.

Тел. 8-984-139-1364, почта 2506344@mail.ru

Требуются рабочие для работы с пиломатериалом. Желателен опыт и допуск работы на станках.

Тел. 8-914-738-0336. Звонить в рабочее время.

Требуется кладовщик-завхоз. Требования: умелое пользование ПК, умение вести коммерческую деятельность.

Тел. 8-914-738-0336. Звонить в рабочее время.

Отправлять резюме на эл. почту: spectr-stroy@mail.ru

Требуется сторож-хозяйственник.

Тел. 8-914-738-0336.

В строительную компанию требуется водитель-разнорабочий.

Тел. 8-914-738-0336.

Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.

Тел. 8-914-738-0336.