Недвижимость ПРОДАМ №11 (07.04.18)



1 – комн. кв., 35 м2, 3 эт., ул. Лазо, 14. Входная дверь металлическая, пластиковые окна, балкон застеклен. Цена 1500000 руб.

Тел. 8-914-683-8356.

1 – комн. кв. (полуторка), ул. Блюхера, 14, без ремонта, срочно!

Тел. 8-964-432-4087.

1 – комн. кв., 5 эт., без балкона, без ремонта, крыша не течет.

Тел. 8-914-321-6320.

1 – комн. кв., теплая, солнечная, сухая. В центре п. Славянка.

Тел. 8-914-652-2191.

1 – комн. кв., п. Славянка, ул. 50 лет Октября, 14, 2 этаж. Окна выходят на восток, теплая, сухая, не угловая. Установлены хорошие пластиковые окна, дорогая сейфовая дверь, ламинат, счетчики ГВС и ХВС. Площадь кв. 30 м2, остается техника и мебель: керамическая плита, микроволновая печь, холодильник, кофе-машина, шкафы, кухонный гарнитур, компьютерный стол, стул. В собственности более пяти лет, один совершеннолетний собственник. Подходит под все виды ипотечного кредитования. Документы готовы к сделке.

Тел. 8-924-328-1727, WatsApp, Анжела, 8-914-697-5454.

1 – комн. кв. в п. Рыбак. Недорого.

Тел. 8-914-715-6756.

2 – комн. кв., ул. Героев Хасана, 19, 5 эт., узаконенная перепланировка, застекленная лоджия, 6 м, кухня, 2 шкафа-купе, стиральная машина. Все вопросы по телефону.

Тел. 8-912-695-0991.

2 – комн. кв., ул. Блюхера, 2, 44,3 м2. Подходит под все виды ипотеки. Техника, мебель в подарок, балкон расширен. Документы готовы к сделке. Цена 2000000 руб., торг.

Тел. 8-924-328-1727, 8-914-697-5454.

2 – комн. кв., п. Славянка, ул. 50 лет Октября, 5 этаж. Автономное отопление.

Тел. 8-924-126-8731, 8-924-249-2730.

2 – комн. кв., ул. Дружбы, 18, 3 этаж, общая площадь 25,8 м2. Полностью меблированная, бытовая техника. Проведен санузел, душевая. Теплые полы, натяжные потолки. По периметру кв. тепло- шумоизоляция.

Тел. 8-914-069-8185.

2 – комн. кв.

Тел. 8-908-462-2162.

2 – комн. кв., 2 МКР, 1 этаж.

Тел. 8-924-332-0556.

3 – комн. кв., 60,3 м2, 1 эт., ул. 50 лет Октября, 12. Можно под материнский капитал или ипотеку.

Тел. 8-914-726-9066.

3 – комн. кв., 2 МКР, с хорошим ремонтом, отрезана от отопления, остается встроенная кухня, два шкафа-купе, бытовая техника, все новое.

Тел. 8-914-730-5357.

3 – комн. кв., ул. Ленинская, 68, 2 эт. Теплая, перепланировка узаконена. Или поменяю на кв. в г. Большой Камень. Рассмотрю любые варианты.

Тел. 8-914-689-4534, 8-908-974-8588.

3 – комн. кв., 68,6 м2, 4 этаж, ул. Лазо, 8, сухая, теплая, солнечная, не угловая, балкон, лоджия, межкомнатные двери, пластиковые окна, с мебелью (можно убрать).

Тел. 8-914-666-3235.

4 – комн. кв., 60 м2, сухая, теплая, ремонт, все новое. Недорого. Срочно!

Тел. 8-914-799-7263.

Земельный участок в п. Зарубино, в собственности 15 соток, на участке имеется капитальная хоз. постройка.

Тел. 8-914-738-0336.

Гараж в р-не «Синего попугая», р-р 4х9 м, требуется косметический ремонт. Цена 220000 руб.

Тел. 8-914-706-8801.

Гараж в центре пгт. Славянка, р-н бывшей бани. Цена договорная.

Тел. 8-908-441-4525.