Барахолка ПРОДАМ №11 (07.04.18)



Куриный навоз в мешках, 30-40 кг (примерный вес одного мешка). Самовывоз.

Тел. 8-914-735-9531.

Поттер, телевизор, полку многофункциональную, стиральную машину-автомат, гейзер новый, ролики на девочку, 32-34 р-р; вещи осенние: куртки, брюки, юбки, кофты, резиновые сапоги, р-р от 25 до 33; сапоги осенние, туфли из натуральной кожи, р-р от 24 до 33, шапки на девочку, все вещи на возраст от 2 до 12 лет; картину «Водопад» с подсветкой, музыкальную; тюль шелкопряд; вещи на осень-лето: куртки, юбки женские и т.д., р-р 40-46, платья красивые на девочку от 5 до 12 лет; коляску большую и кроватку для кукол, велосипед. Все дешево.

Тел. 8-914-334-3047, 8-914-681-0532.

Картофелесажалку, картофелекопалку, б/у.

Тел. 8-914-666-9879.

Памперсы для взрослого, р-р 2, недорого.

Тел. 8-994-003-8160.

Памперсы № 2, М, упаковка 30 шт., цена 650 руб.

Тел. 8-902-066-7013.

Пчел.

Тел. 8-924-124-9368.

Саженцы плодовых и декоративных деревьев и кустарников по адресу: ст. Славянка, м-н «Евгения», 03,10,17,24 апреля, и п. Раздольное, ул. Советский переулок, д. 10.

Тел. 8-908-962-5675.

Автозапчасти (расходники, кузовщина).

Тел. 8-902-075-0152.

Отдельно стоящий торговый павильон на центральном рынке. Торговое оборудование: прилавки, витрины, холодильные витрины.

Тел. 8-914-794-5861, 8-910-710-9310.

Уголь, дрова.

Тел. 8-914-714-5307.

По умеренной цене.

1. Камуфляжный комплект («цифра») на мальчика, новый, р-р 42.

2. Берцы (высокие ботинки) нового уставного образца, кожа, р-р 39.

Тел. 8-902-486-5798.

Продам вагонка ЛИПА.

Тел. 8-914-067-7621.