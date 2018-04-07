Грузовик с крановой установкой (возможно неисправный, без документов) или крановую установку в любом состоянии, любую спецтехнику.
Тел. 8-914-674-2977.
Лодочный мотор в любом состоянии. Любую водно-моторную технику.
Тел. 8-914-674-2977.
Грузовик с крановой установкой (возможно неисправный, без документов) или крановую установку в любом состоянии, любую спецтехнику.
Тел. 8-914-674-2977.
Лодочный мотор в любом состоянии. Любую водно-моторную технику.
Тел. 8-914-674-2977.
Куплю рога оленя, лося, изюбря. Дорого!
Тел. 8-908-463-0802.