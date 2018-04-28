Недвижимость ПРОДАМ №14 (28.04.18)



1 – комн. кв., 35 м2, 3 эт., ул. Лазо, 14. Входная дверь металлическая, пластиковые окна, балкон застеклен. Цена 1500000 руб.

Тел. 8-914-683-8356.

1-комн. кв., 5 эт., ул. 50 лет Октября, 14, сухая, солнечная сторона, автономное отопление, без ремонта. Цена 1300000 руб. Торг.

Тел. 8-953-225-9354, 8-924-238-9805.

1- комн. кв. в 9-эт. доме, 3 эт., лоджия застеклена. Сухая, светлая, теплая, окна выходят на юг.

Тел. 8-984-144-2687.

1-комн. кв., 28,8 м2, 5 этаж, ул. Ленинская, 70. Очень теплая. Хороший ремонт. Цена 1700000 руб. Торг.

Тел. 8-924-124-6307, 8-924-249-2633.

1-комн. кв., 28,8 м2, 1 этаж, ул. Молодежная, 12. Солнечная, хороший ремонт. Цена 1600000 руб. Торг.

Тел. 8-924-124-6307, 8-924-249-2633.

1 – комн. кв. в п. Рыбак. Недорого.

Тел. 8-914-715-6756.

2-комн. кв., ул. 50 лет Октября, 16, 5 этаж, автономное отопление. Или обменяю на Уссурийск с нашей доплатой.

Тел. 8-924-126-8731.

2 – комн. кв., пгт. Славянка, ул. Героев Хасана, 3, 2 эт., 44 м2, с ремонтом.

Тел. 8-924-249-0803.

2 – комн. кв., ул. Героев Хасана, 19, 5 эт., узаконенная перепланировка, застекленная лоджия, 6 м, кухня, 2 шкафа-купе, стиральная машина. Все вопросы по телефону.

Тел. 8-912-695-0991.

2 – комн. кв., ул. Дружбы, 18, 3 этаж, общая площадь 25,8 м2. Полностью меблированная, бытовая техника. Проведен санузел, душевая. Теплые полы, натяжные потолки. По периметру кв. тепло- шумоизоляция.

Тел. 8-914-069-8185.

2-комн. кв., 2 этаж, ул. 50 лет Октября,10. Солнечная, состояние жилое, балкон застеклен.

Тел. 8-924-328-4533.

2-комн. кв., 4 эт., пос. Зарубино, ул. Строительная, д. 18.

Тел. 8-929-405-0589.

2 – комн. кв., 2 МКР, 1 этаж.

Тел. 8-924-332-0556.

3-комн. кв., 60 м2, 5 этаж, ул. Молодежная, очень теплая, состояние жилое. Цена 2300000 руб.

Тел. 8-924-124-6307, 8-924-249-2633.

3-комн. кв., ул. Ленинская, 68, 2эт. Перепланировка узаконена, теплая, светлая. Рассмотрю любой вариант обмена на г. Большой камень.

Тел. 8-914-689-4534.

3 – комн. кв., 60,3 м2, 1 эт., ул. 50 лет Октября, 12. Можно под материнский капитал или ипотеку.

Тел. 8-914-726-9066.

3 – комн. кв., 2 МКР, с хорошим ремонтом, отрезана от отопления, остается встроенная кухня, два шкафа-купе, бытовая техника, все новое.

Тел. 8-914-730-5357.

3-комн. кв., 2 МКР, средний этаж. Возможны варианты.

Тел. 8-902-076-3040.

3 – комн. кв., 68,6 м2, 4 этаж, ул. Лазо, 8, сухая, теплая, солнечная, не угловая, балкон, лоджия, межкомнатные двери, пластиковые окна, с мебелью (можно убрать).

Тел. 8-914-666-3235.

Дом в ст. Славянке, кирпичный, утепленный, водопровод, отопление водяное или электрическое. 15 соток земли, различные насаждения, гараж, хоз. постройки.

Тел. 8-914-689-9413.

Торговый павильон, 40 м2, есть складское помещение + витрины и экономпанели + 3 секции «Водолея», павильон находится на центральном рынке. Или сдам в аренду на следующих условиях: цена аренды рынка + свет + 5000 руб. Возможна аренда с последующим выкупом: аренда рынка + свет + часть средств за павильон.

Тел. 8-964-439-3908.

Отдельно стоящий торговый павильон на центральном рынке. Торговое оборудование: прилавки, витрины, холодильные витрины.

Тел. 8-914-794-5861, 8-910-710-9310.

Приусадебный участок площадью 1276 м2 с домом под снос, пгт. Славянка, ул. Калинина, 8, цена договорная.

Тел. 8-914-799-2801.

Земельный участок, с. Безверхово, 11 соток, в собственности, до моря 300 м. Цена договорная.

Тел. 8-914-693-8109.

Земельный участок в п. Зарубино, в собственности 15 соток, на участке имеется капитальная хоз. постройка.

Тел. 8-914-738-0336.

Гараж в р-не «Синего попугая», р-р 4х9 м, требуется косметический ремонт. Цена 220000 руб.

Тел. 8-914-706-8801.