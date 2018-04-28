Барахолка ПРОДАМ №14 (28.04.18)



Памперсы для взрослого, р-р 2, недорого.

Тел. 8-994-003-8160.

Уголь, дрова.

Тел. 8-914-714-5307.

Диван угловой, тумба, цвет «орех», 120*60, тумбочка прикроватная, цвет «орех», комод, цвет «венге», под крышкой зеркало с ящиками под нитки, на выдвижных ящиках рисунок, полка 180 см (7 полочек под цветы), внизу 2 ящика с рисунком

Тел. 8-924-249-0803.

По умеренной цене.

1. Камуфляжный комплект («цифра») на мальчика, новый, р-р 42.

2. Берцы (высокие ботинки) нового уставного образца, кожа, р-р 39.

Тел. 8-902-486-5798.

Продам вагонка ЛИПА.

Тел. 8-914-067-7621.