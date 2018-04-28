Памперсы для взрослого, р-р 2, недорого.
Тел. 8-994-003-8160.
Уголь, дрова.
Тел. 8-914-714-5307.
Диван угловой, тумба, цвет «орех», 120*60, тумбочка прикроватная, цвет «орех», комод, цвет «венге», под крышкой зеркало с ящиками под нитки, на выдвижных ящиках рисунок, полка 180 см (7 полочек под цветы), внизу 2 ящика с рисунком
Тел. 8-924-249-0803.
По умеренной цене.
1. Камуфляжный комплект («цифра») на мальчика, новый, р-р 42.
2. Берцы (высокие ботинки) нового уставного образца, кожа, р-р 39.
Тел. 8-902-486-5798.
Продам вагонка ЛИПА.
Тел. 8-914-067-7621.