Требуются на работу №14 (28.04.18)



Водители в такси «Новое».

Тел. 8-914-962-9669.

Водители в такси «Экспресс».

Тел. 8-914-658-7010.

В кафе Паллада инициативные, коммуникабельные официанты с перспективой роста, график работы индивидуально, гарантированный оклад + %.

Тел. 8-914-667-0954.

В парикмахерскую «Стиль» косметолог и парикмахер в мужской зал.

Тел. 8-924-230-6565.

Сварщики. Соц. пакет, долгосрочная работа.

Тел. 8-924-436-1921.

И. П Захаров автослесарь, механизатор.

Тел. 8-914-716-2800.

Продавец продуктовых товаров.

Тел. 8-914-702-5177, 8-914-976-5635.

В Пивомаркет требуется бухгалтер на самостоятельный баланс.

Тел. 8-908-449-7099.

Торговый представитель в компанию ООО «Приоритет». Место работы: Хасанский район. Официальное трудоустройство, полная занятость, соц. пакет. Заработная плата: 40000-52000 руб. Первичный отбор по резюме. u.lobacheva@vladtmail.ru

Тел. 8-924-269-4862.

Обучение по специальности: матрос, моторист, повар, буфетчик, обработчик. Трудоустройство.

Тел. 8 (4232) 944-552.

Директор животноводческого хозяйства на участок в районе п. Хасан. Зарплата по договоренности. Компенсация ГСМ, амортизации, услуг связи. Возможно проживание на территории.

Обязанности:

• Организация работы фермы и ухода за животными (бараны).

• Организация и проведение профилактических и лечебных мероприятий по предупреждению заболеваний и падежа животных.

• Соблюдение зоогигиенических норм содержания животных на фермах.

• Контроль за кормлением и пастьбой животных.

• Организация доставки, подготовки и раздачи кормов.

• Выполнение мероприятий по увеличению выхода молодняка и улучшению их сохранности.

• Взаимодействие с администрацией района.

На территории находится охрана, в подчинении помощник–чабан.

Тел. 8-914-790-1382.

Приморской дистанции пути требуются МОНТЕРЫ ПУТИ. Заработная плата 34000 – 47000 руб. Бесплатный разовый проезд по России, карьерный рост, бесплатное обучение, социальный пакет, льготы.

Обращаться по адресу: п. Приморский, ул. Рабочая, д. 11. Тел. 8-914-070-2711.

На базу отдыха «Лагуна», п. Андреевка, Хасанский р-н, требуются:

-повара;

-помощники поваров;

-официанты;

-горничные;

-охранники с удостоверением.

Тел. 8-929-429-9900.

На сезонную работу продавцы, работник кафе. Оплата достойная.

Тел. 8-902-052-8119.

В Общество с ограниченной ответственностью «Морской порт в бухте Троицы» требуется главный технолог. Требования: высшее профессиональное или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3-х лет; знание технологической оснастки оборудования и документации на производство погрузочно-разгрузочных работ в Порту – приветствуется.

Резюме направлять на эл. адреса: raa@seampbt.ru, in@seampbt.ru

Строительная компания ООО «Рост Кристалл» приглашает на работу коммерческого директора.

В задачи входит:

– управление коммерческой деятельностью компании: продажа товаров и услуг, маркетинг и реклама;

- поиск потенциальных заказчиков, партнеров;

- ведение документации по поставкам и отгрузкам;

- решение кадровых и логистических вопросов.

Опыт работы, хорошие управленческие и переговорные навыки, опытный пользователь ПК (Word, Excel, 1 C, Enternet).

Резюме отправлять на E-mail: spectr-stroy@mail.ru,

тел. 8-914-738-0336,

собеседование проводится по адресу: п. Славянка, ул. Свободная, 2а.

Мастер-универсал. Обращаться по адресу: п. Славянка, ул. 50 лет Октября, 10, парикмахерская «Сакура».

В аптечный пункт (ООО «Ост-оптик Плюс») требуется фармацевт. Обязанности: отпуск товара аптечного ассортимента, консультирование клиентов, приемка, раскладка и сохранность товара, соблюдение фарм. и сан. требований. График работы посменный. Требования: образование среднее профессиональное по специальности «Фармация», действующий сертификат, сан. книжка. Гарантируем официальное трудоустройство, соц. пакет. З/п 30000 тыс. рублей.

Тел. 8-924-245-9300 с 09.00 до 21.00.

Вахта. Сахалин. Дорожные работы.

-Оператор сваебойной машины.

-Оператор Буровой Bauer или Kato.

-Машинист катка, асфальтоукладчика.

Оплата труда 90 000 руб.

Авиаперелет, проживание, питание за счет компании.

Тел. 8-984-139-1364, почта 2506344@mail.ru

Требуются рабочие для работы с пиломатериалом. Желателен опыт и допуск работы на станках.

Тел. 8-914-738-0336. Звонить в рабочее время.

Требуется кладовщик-завхоз. Требования: умелое пользование ПК, умение вести коммерческую деятельность.

Тел. 8-914-738-0336. Звонить в рабочее время.

Отправлять резюме на эл. почту: spectr-stroy@mail.ru

Требуется сторож-хозяйственник. Тел. 8-914-738-0336.

В строительную компанию требуется водитель-разнорабочий.

Тел. 8-914-738-0336.

Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.

Тел. 8-914-738-0336.