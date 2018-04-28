Водители в такси «Новое».
Тел. 8-914-962-9669.
Водители в такси «Экспресс».
Тел. 8-914-658-7010.
В кафе Паллада инициативные, коммуникабельные официанты с перспективой роста, график работы индивидуально, гарантированный оклад + %.
Тел. 8-914-667-0954.
В парикмахерскую «Стиль» косметолог и парикмахер в мужской зал.
Тел. 8-924-230-6565.
Сварщики. Соц. пакет, долгосрочная работа.
Тел. 8-924-436-1921.
И. П Захаров автослесарь, механизатор.
Тел. 8-914-716-2800.
Продавец продуктовых товаров.
Тел. 8-914-702-5177, 8-914-976-5635.
В Пивомаркет требуется бухгалтер на самостоятельный баланс.
Тел. 8-908-449-7099.
Торговый представитель в компанию ООО «Приоритет». Место работы: Хасанский район. Официальное трудоустройство, полная занятость, соц. пакет. Заработная плата: 40000-52000 руб. Первичный отбор по резюме. u.lobacheva@vladtmail.ru
Тел. 8-924-269-4862.
Обучение по специальности: матрос, моторист, повар, буфетчик, обработчик. Трудоустройство.
Тел. 8 (4232) 944-552.
Директор животноводческого хозяйства на участок в районе п. Хасан. Зарплата по договоренности. Компенсация ГСМ, амортизации, услуг связи. Возможно проживание на территории.
Обязанности:
• Организация работы фермы и ухода за животными (бараны).
• Организация и проведение профилактических и лечебных мероприятий по предупреждению заболеваний и падежа животных.
• Соблюдение зоогигиенических норм содержания животных на фермах.
• Контроль за кормлением и пастьбой животных.
• Организация доставки, подготовки и раздачи кормов.
• Выполнение мероприятий по увеличению выхода молодняка и улучшению их сохранности.
• Взаимодействие с администрацией района.
На территории находится охрана, в подчинении помощник–чабан.
Тел. 8-914-790-1382.
Приморской дистанции пути требуются МОНТЕРЫ ПУТИ. Заработная плата 34000 – 47000 руб. Бесплатный разовый проезд по России, карьерный рост, бесплатное обучение, социальный пакет, льготы.
Обращаться по адресу: п. Приморский, ул. Рабочая, д. 11. Тел. 8-914-070-2711.
На базу отдыха «Лагуна», п. Андреевка, Хасанский р-н, требуются:
-повара;
-помощники поваров;
-официанты;
-горничные;
-охранники с удостоверением.
Тел. 8-929-429-9900.
На сезонную работу продавцы, работник кафе. Оплата достойная.
Тел. 8-902-052-8119.
В Общество с ограниченной ответственностью «Морской порт в бухте Троицы» требуется главный технолог. Требования: высшее профессиональное или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3-х лет; знание технологической оснастки оборудования и документации на производство погрузочно-разгрузочных работ в Порту – приветствуется.
Резюме направлять на эл. адреса: raa@seampbt.ru, in@seampbt.ru
Строительная компания ООО «Рост Кристалл» приглашает на работу коммерческого директора.
В задачи входит:
– управление коммерческой деятельностью компании: продажа товаров и услуг, маркетинг и реклама;
- поиск потенциальных заказчиков, партнеров;
- ведение документации по поставкам и отгрузкам;
- решение кадровых и логистических вопросов.
Опыт работы, хорошие управленческие и переговорные навыки, опытный пользователь ПК (Word, Excel, 1 C, Enternet).
Резюме отправлять на E-mail: spectr-stroy@mail.ru,
тел. 8-914-738-0336,
собеседование проводится по адресу: п. Славянка, ул. Свободная, 2а.
Мастер-универсал. Обращаться по адресу: п. Славянка, ул. 50 лет Октября, 10, парикмахерская «Сакура».
В аптечный пункт (ООО «Ост-оптик Плюс») требуется фармацевт. Обязанности: отпуск товара аптечного ассортимента, консультирование клиентов, приемка, раскладка и сохранность товара, соблюдение фарм. и сан. требований. График работы посменный. Требования: образование среднее профессиональное по специальности «Фармация», действующий сертификат, сан. книжка. Гарантируем официальное трудоустройство, соц. пакет. З/п 30000 тыс. рублей.
Тел. 8-924-245-9300 с 09.00 до 21.00.
Вахта. Сахалин. Дорожные работы.
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-Оператор Буровой Bauer или Kato.
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Оплата труда 90 000 руб.
Авиаперелет, проживание, питание за счет компании.
Тел. 8-984-139-1364, почта 2506344@mail.ru
Требуются рабочие для работы с пиломатериалом. Желателен опыт и допуск работы на станках.
Тел. 8-914-738-0336. Звонить в рабочее время.
Требуется кладовщик-завхоз. Требования: умелое пользование ПК, умение вести коммерческую деятельность.
Тел. 8-914-738-0336. Звонить в рабочее время.
Отправлять резюме на эл. почту: spectr-stroy@mail.ru
Требуется сторож-хозяйственник. Тел. 8-914-738-0336.
В строительную компанию требуется водитель-разнорабочий.
Тел. 8-914-738-0336.
Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.
Тел. 8-914-738-0336.