Недвижимость ПРОДАМ №18 (02.06.18)



1-комн. кв., 29 м2, 3 этаж, 1 МКР, с балконом. В стоимость кв. входит новый шкаф-купе, водонагреватель, стиральная машина, телевизор, кондиционер, холодильник. В санузле свежий кафель. Цена 1350000 руб.

Тел. 8-924-126-8102.

1-комн. кв., ул. Комсомольская,12.

Тел. 8-914-322-9789.

1-комн. кв., 32 м2, 2 этаж, 2 МКР, солнечная, сделан ремонт.

Тел. 8-914-702-2783.

1-комн. кв. в центре п. Славянка. Возможен обмен на авто.

По всем вопросам обращаться по тел. 8-914-652-2191.

1 – комн. кв. в п. Рыбак. Недорого.

Тел. 8-914-715-6756.

2-комн. кв., ул. 50 лет Октября, 16, 5 этаж, автономное отопление. Или обменяю на Уссурийск с нашей доплатой.

Тел. 8-924-126-8731.

2 – комн. кв., пгт. Славянка, ул. Героев Хасана, 3, 2 эт., 44 м2, с ремонтом.

Тел. 8-924-249-0803.

2 – комн. кв., ул. Дружбы, 18, 3 этаж, общая площадь 25,8 м2. Полностью меблированная, бытовая техника. Проведен санузел, душевая. Теплые полы, натяжные потолки. По периметру кв. тепло- шумоизоляция.

Тел. 8-914-069-8185.

2-комн. кв., 4 эт., пос. Зарубино, ул. Строительная, д. 18.

Тел. 8-929-405-0589.

2 – комн. кв., 2 МКР, 1 этаж.

Тел. 8-924-332-0556.

3-комн. кв., 68.2 м2, 5 этаж, ул. Лазо, 6, п. Славянка, ремонт 2015 года, узаконенное автономное отопление, балкон и лоджия застеклены, окна на две стороны, кондиционер, внешний фасад утеплен.

Тел. 8-914-703-9136.

3-комн. кв., 2 этаж, ул. Героев Хасана, 1. Окна пластиковые, счетчики на г/в и х/в.

Тел. 8-914-658-0951.

3-комн. кв., ул. Ленинская, 68, 2эт. Перепланировка узаконена, теплая, светлая. Рассмотрю любой вариант обмена на г. Большой камень.

Тел. 8-914-689-4534.

3 – комн. кв., 60,3 м2, 1 эт., ул. 50 лет Октября, 12. Можно под материнский капитал или ипотеку.

Тел. 8-914-726-9066.

3 – комн. кв., 68,6 м2, 4 этаж, ул. Лазо, 8, сухая, теплая, солнечная, не угловая, балкон, лоджия, межкомнатные двери, пластиковые окна, с мебелью (можно убрать).

Тел. 8-914-666-3235.

4- комн. кв., 61 м2, ул. Н-Киевская, 7, п. Краскино, цена 1950000 руб.

Тел. 8-914-698-9026, 8-951-020-2268.

Торговый павильон на центральном рынке. Писать, звонить Wats App.

Тел. 8-914-791-2219.

Отдельно стоящий торговый павильон на центральном рынке. Торговое оборудование: прилавки, витрины, холодильные витрины.

Тел. 8-914-794-5861, 8-914-710-9310.

Земельный участок, в собственности 6 соток, на участке имеются постройки: гостевой дом (8 комнат), дом для семьи (2 этажа) и третий дом в подарок реальному покупателю. Цена реальная.

Тел. 8-924-421-0700.

Земельный участок в п. Зарубино, в собственности 15 соток, на участке имеется капитальная хоз. постройка.

Тел. 8-914-738-0336.