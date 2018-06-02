Водители в такси «Новое».
Тел. 8-914-962-9669.
Мерчендайзер в Хасанском р-не., з/п 28 т.р. Автомобиль не предоставляем. Официальное трудоустройство, соцгарантии, оплата ГСМ.
Звонить по тел. 8-963-836-5194,
или направлять резюме на эл. почту rodina.e1@enikom.ru
Торговый представитель в Хасанском р-не, з/.п 35-55 т.р. Автомобиль не предоставляем. Официальное трудоустройство, соцгарантии, оплата ГСМ.
Звонить по тел. 8-963-836-5194,
или направлять резюме на эл. почту rodina.e1@enikom.ru
Администратор-горничная в гостевой дом «Натталика». График работы: 2 через 2.
Звонить по тел. 8-924-423-8109, 8-914-796-5994.
Автомойщик.
Тел. 8-924-233-4334, 8-914-696-9054.
В кафе Паллада на постоянную работу требуется администратор-официант. Инициативный, коммуникабельный, с перспективой роста, график работы индивидуальный, гарантированный оклад + %.
Тел. 8-914-667-0954.
В парикмахерскую «Стиль» косметолог и парикмахер в мужской зал.
Тел. 8-924-230-6565.
Набор учеников в школу корейского языка Хасанского р-на.
1. Аудитория: любой житель Хасанского района, желающий изучать корейский язык.
2. Период обучения:
-1-я группа: каждую субботу, с 10:10 до 12:00 // 2018 г.
-2-я группа: каждую субботу, с 14:00 до 16:00 // 2018 г.
-3-я группа: каждую субботу, с 19:00 до 21:00 // 2018 г.
-4-я группа: каждый день (понедельник-пятница), с 10:00 до 16:00 // 2019 г.
-5-я группа: каждый понедельник, среда, пятница, с 19:00 до 21:00 // 2019 г.
3. Место: пгт.. Славянка, ул. Лазо, 22, кв. 41, (прошедшим отбор по документам будет отправлена карта с детальной информацией).
4.Плата за обучение: бесплатно.
5. Дата окончания регистрации: решение после переговоров.
6. Способ регистрации: электронная почта: hasantour@daum.net
7. Дата собеседования: каждую субботу, с 10:00.
8. Документы для подачи: резюме (одна копия), фото (3шт.), информация о себе (одна копия).
9. Преподаватель:
1. Ли Пётр Павлович. (корейское имя: Ли Хён Бок), журналист, профессор южно-корейской Преснитерианской центральной семинарии города Сеул (кафедра развития миссионерского туризма и миссионерства), Филиппины, заслуженный профессор.
2. Екатерина Данилова. В настоящее время является преподавателем русского языка в ДВФУ. Директор школы, преподаватель.
Центр поддержки и развития школ корейского языка п. Хасан.
Тел. 8-967-718-5432, 8-914-341-8805, Ли Пётр Павлович.
Приморской дистанции пути требуются МОНТЕРЫ ПУТИ. Заработная плата 34000 – 47000 руб. Бесплатный разовый проезд по России, карьерный рост, бесплатное обучение, социальный пакет, льготы. Обращаться по адресу: п. Приморский, ул. Рабочая, д. 11.
Тел. 8-914-070-2711.
На базу отдыха «Лагуна», п. Андреевка, Хасанский р-н, требуются:
-повара;
-помощники поваров;
-официанты;
-горничные;
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Тел. 8-929-429-9900.
Строительная компания ООО «Рост Кристалл» приглашает на работу коммерческого директора.
В задачи входит:
– управление коммерческой деятельностью компании: продажа товаров и услуг, маркетинг и реклама;
- поиск потенциальных заказчиков, партнеров;
- ведение документации по поставкам и отгрузкам;
- решение кадровых и логистических вопросов.
Опыт работы, хорошие управленческие и переговорные навыки, опытный пользователь ПК (Word, Excel, 1 C, Enternet).
Резюме отправлять на E-mail: spectr-stroy@mail.ru, тел. 8-914-738-0336,
собеседование проводится по адресу: п. Славянка, ул. Свободная, 2а.
Мастер-универсал. Обращаться по адресу: п. Славянка, ул. 50 лет Октября, 10, парикмахерская «Сакура».
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