Требуются на работу №19 (09.06.18)



Водители в такси «Новое».

Тел. 8-914-962-9669.

ООО «Дионис»

требуется торговый представитель в Хасанский район:

-активные продажи;

-работа на закрепленной территории;

-поддержание и развитие клиентской базы;

-сбор дебиторской задолженности.

з/п по результатам собеседования.

Тел. 8-924-730-1382.

В Пивомаркет требуются продавцы на летний период в Андреевку и Перевозную.

Тел. 8-908-449-7099.

Автомойщик.

Тел. 8-924-233-4334, 8-914-696-9054.

В кафе Паллада требуются инициативные, коммуникабельные официанты с перспективой роста, график работы индивидуальный, гарантированный оклад + %.

Тел. 8-914-322-0183.

В парикмахерскую «Стиль» косметолог и парикмахер в мужской зал.

Тел. 8-924-230-6565.

Набор учеников в школу корейского языка Хасанского р-на.

1. Аудитория: любой житель Хасанского района, желающий изучать корейский язык.

2. Период обучения:

-1-я группа: каждую субботу, с 10:10 до 12:00 // 2018 г.

-2-я группа: каждую субботу, с 14:00 до 16:00 // 2018 г.

-3-я группа: каждую субботу, с 19:00 до 21:00 // 2018 г.

-4-я группа: каждый день (понедельник-пятница), с 10:00 до 16:00 // 2019 г.

-5-я группа: каждый понедельник, среда, пятница, с 19:00 до 21:00 // 2019 г.

3. Место: пгт.. Славянка, ул. Лазо, 22, кв. 41, (прошедшим отбор по документам будет отправлена карта с детальной информацией).

4.Плата за обучение: бесплатно.

5. Дата окончания регистрации: решение после переговоров.

6. Способ регистрации: электронная почта: hasantour@daum.net

7. Дата собеседования: каждую субботу, с 10:00.

8. Документы для подачи: резюме (одна копия), фото (3шт.), информация о себе (одна копия).

9. Преподаватель:

1. Ли Пётр Павлович. (корейское имя: Ли Хён Бок), журналист, профессор южно-корейской Преснитерианской центральной семинарии города Сеул (кафедра развития миссионерского туризма и миссионерства), Филиппины, заслуженный профессор.

2. Екатерина Данилова. В настоящее время является преподавателем русского языка в ДВФУ. Директор школы, преподаватель.

Центр поддержки и развития школ корейского языка п. Хасан.

Тел. 8-967-718-5432, 8-914-341-8805, Ли Пётр Павлович.

В Морской порт в бухте Троицы на сезонную работу требуются портовые

рабочие. Обязанности: грузовые и хозяйственные работы.

Резюме направлять на эл. адреса: raa@seampbt.ru, in@seampbt.ru.

На базу отдыха «Лагуна», п. Андреевка, Хасанский р-н, требуются:

-повара;

-помощники поваров;

-официанты;

-горничные;

-охранники с удостоверением.

Тел. 8-929-429-9900.

Строительная компания ООО «Рост Кристалл» приглашает на работу коммерческого директора.

В задачи входит:

– управление коммерческой деятельностью компании: продажа товаров и услуг, маркетинг и реклама;

- поиск потенциальных заказчиков, партнеров;

- ведение документации по поставкам и отгрузкам;

- решение кадровых и логистических вопросов.

Опыт работы, хорошие управленческие и переговорные навыки, опытный пользователь ПК (Word, Excel, 1 C, Enternet).

Резюме отправлять на E-mail: spectr-stroy@mail.ru,

тел. 8-914-738-0336,

собеседование проводится по адресу: п. Славянка, ул. Свободная, 2а.

Мастер-универсал. Обращаться по адресу: п. Славянка, ул. 50 лет Октября, 10, парикмахерская «Сакура».

В аптечный пункт (ООО «Ост-оптик Плюс») требуется фармацевт. Обязанности: отпуск товара аптечного ассортимента, консультирование клиентов, приемка, раскладка и сохранность товара, соблюдение фарм. и сан. требований. График работы посменный. Требования: образование среднее профессиональное по специальности «Фармация», действующий сертификат, сан. книжка. Гарантируем официальное трудоустройство, соц. пакет. З/п 35000 тыс. рублей.

Тел. 8-924-245-9300 с 09.00 до 21.00.

Вахта. Сахалин. Дорожные работы.

-Оператор сваебойной машины.

-Оператор Буровой Bauer или Kato.

-Машинист катка, асфальтоукладчика.

Оплата труда 90 000 руб.

Авиаперелет, проживание, питание за счет компании.

Тел. 8-984-139-1364,

почта 2506344@mail.ru

Требуются рабочие для работы с пиломатериалом. Желателен опыт и допуск работы на станках.

Тел. 8-914-738-0336. Звонить в рабочее время.

Требуется кладовщик-завхоз. Требования: умелое пользование ПК, умение вести коммерческую деятельность.

Тел. 8-914-738-0336.

Звонить в рабочее время. Отправлять резюме на эл. почту: spectr-stroy@mail.ru

Требуется сторож-хозяйственник.

Тел. 8-914-738-0336.

В строительную компанию требуется водитель-разнорабочий.

Тел. 8-914-738-0336.

Монтажники окон, балконов, натяжных потолков, кондиционеров. Звонить в рабочее время.

Тел. 8-914-738-0336.