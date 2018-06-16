Недвижимость ПРОДАМ №20 (16.06.18)



1-комн. кв., ул. Комсомольская,12.

Тел. 8-914-322-9789.

1-комн. кв. в центре п. Славянка. Возможен обмен на авто.

По всем вопросам обращаться по тел. 8-914-652-2191.

1 – комн. кв. в п. Рыбак. Недорого.

Тел. 8-914-715-6756.

2-комн. кв., ул. 50 лет Октября, 12, 2 эт., меблированная, с техникой.

Подробности по тел. 8-914-733-9434, 8-914-077-2543.

2 – комн. кв., ул. Дружбы, 18, 3 этаж, общая площадь 25,8 м2. Полностью меблированная, бытовая техника. Проведен санузел, душевая. Теплые полы, натяжные потолки. По периметру кв. тепло- шумоизоляция.

Тел. 8-914-069-8185.

2-комн. кв., 4 эт., пос. Зарубино, ул. Строительная, д. 18.

Тел. 8-929-405-0589.

2 – комн. кв., 2 МКР, 1 этаж.

Тел. 8-924-332-0556.

3-комн. кв., 2 этаж, ул. Героев Хасана, 1. Окна пластиковые, счетчики на г/в и х/в.

Тел. 8-914-658-0951.

3-комн. кв., ул. Ленинская, 68, 2эт. Перепланировка узаконена, теплая, светлая. Рассмотрю любой вариант обмена на г. Большой камень.

Тел. 8-914-689-4534.

4- комн. кв., 61 м2, ул. Н-Киевская, 7, п. Краскино, цена 1950000 руб.

Тел. 8-914-698-9026, 8-951-020-2268.

Помещение по ул. Блюхера, 14-60 а, 1 этаж, кирпичный дом, отдельный вход, своя парковка. Можно использовать под офис, кв. и т.д. (аренда).

Тел. 8-924-323-1135, 8-914-734-5250.

Торговый павильон на центральном рынке. Писать, звонить Wats App.

Тел. 8-914-791-2219.

СРОЧНО! Производственную базу в Славянке. Два здания, 710 м2, подключены; участок, 10 соток, в собственности, цена 1200000 руб. Полный комплект столярных станков, 9 шт., цена 400000 руб. Торг! Тел. 8-914-701-8884, 8-914-710-2122.

Отдельно стоящий торговый павильон на центральном рынке. Торговое оборудование: прилавки, витрины, холодильные витрины.

Тел. 8-914-794-5861, 8-914-710-9310.

Земельный участок в п. Нерпа, 8 соток. Электричество, колонка, недалеко от моря.

Тел. 242-46-57 (Владивосток), 8-902-078-4316, 8-902-078-4312.

Земельный участок, в собственности 6 соток, на участке имеются постройки: гостевой дом (8 комнат), дом для семьи (2 этажа) и третий дом в подарок реальному покупателю. Цена реальная.

Тел. 8-924-421-0700.

Земельный участок в п. Зарубино, в собственности 15 соток, на участке имеется капитальная хоз. постройка.

Тел. 8-914-738-0336.