Барахолка ПРОДАМ №20 (16.06.18)


Контейнер 40-футовый.
Тел. 8-908-455-8148.

Налаженный бизнес в центре.
Обращаться по тел. 8-984-142-5932.

Стиральную машину-автомат, 4 кг., 7000 руб.
Тел. 8-924-126-8026.

Массажную кровать Nuga best, Корея, недорого.
Тел. 8-914-328-5820.

Кровать Nuga best в отличном состоянии, недорого.
Тел. 8-914-710-1626.

Песок речной мытый, щебень бутовый, галечный. Чернозём, скала. Доставка.
Тел. 8-902-524-1824, 8-(42331)-54-2-39.

По умеренной цене.
1. Камуфляжный комплект («цифра») на мальчика, новый, р-р 42.
2. Берцы (высокие ботинки) нового уставного образца, кожа, р-р 39.
Тел. 8-902-486-5798.

16 июня, 2018 | Раздел Продам..